Handball-DJ Kastening: Spanische Musik zum "Hüften lockern"

Zweimal am Tag bittet Bundestrainer Alfred Gislason seine Spieler zum Training in die nahegelegene Sporthalle, außerdem steht im Hotel ein selbst eingerichteter Kraftraum zur Verfügung. "Wir konzentrieren uns hier voll auf das Sportliche, alles andere fällt ja wegen der Beschränkungen weg", sagte Co-Trainer Erik Wudtke: "Aber das ist okay so, deshalb sind wir ja schließlich auch hier."