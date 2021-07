Olympia 2021: Deutsche Bogenschützen scheitern im Mixed-Achtelfinale

Unruhs Ehegattin Lisa, die 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen hatte, hatte sich nicht für den Mixed-Wettbewerb qualifiziert. Am Sonntag steht der Teamwettbewerb der Frauen an, dort treffen Kroppen und Co. im Achtelfinale auf die Bogenschützinnen aus Taiwan. „Wir können mitnehmen, dass wir mutig schießen müssen und uns vom Wind nicht so beeinflussen lassen sollten“, sagte Kroppen. (Alles zu den Olympischen Spielen 2021)