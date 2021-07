Olympia 2021 - Für Fotos: IOC lockert Protokoll bei der Siegerehrung

"Wir bitten und ermahnen jeden, sich an die Regeln zu halten, egal welcher Interessengruppe man angehört", sagte IOC-Kommunikationschef Mark Adams am Sonntag. Dies sei kein "nice to have", sondern ein "must have". Man verstehe "die freudige Erregung und fühlen mit den Athleten, aber leider mussten wir die Regeln so streng machen. Es ist im Interesse aller", führte Adams aus.