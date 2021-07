Olympia 2021: Kanutin flickt Kajak mit Kondom

Die australische Kanutin Jessica Fox hat in einem Instagram-Video erklärt, dass sie Kondome benutzt, um Materialschäden an ihrem Kajak zu beheben. So zeigte Fox in ihrem Clip, wie sie die defekte Spitze des Kajaks erst mit einer Karbon-Mischung flickt, dann das Kondom drüber stülpt, um das betroffene Leck endgültig zu versiegeln. Und das mit Erfolg!