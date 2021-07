Olympia 2021: Middleton, Holiday und Booker verstärken US-Team

Die Basketball-Profis Khris Middleton und Jrue Holiday von NBA-Meister Milwaukee Bucks werden wohl am Samstag zur Olympia-Auswahl der USA stoßen. Dies teilte Co-Trainer Steve Kerr am Donnerstag mit. Neben dem Duo wird auch Devin Booker von den Phoenix Suns in Tokio erwartet. Das Team aus Arizona war den Bucks in der Finalserie mit 2:4 unterlegen gewesen.