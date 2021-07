Olympia 2021: Seitz erreicht Finale am Stufenbarren und im Mehrkampf

Am kommenden Sonntag geht es für die WM-Dritte von 2018 am Stufenbarren im Ariake Gymnastics Center um eine Medaille. Seitz schaffte bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme zudem den Sprung ins Mehrkampf-Finale am Donnerstag. Mit dabei ist dann auch ihre Teamkollegin Kim Bui (Stuttgart), die sich ebenfalls qualifizierte.