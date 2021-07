Olympia 2021: Surfer Glatzer verpasst direkten Einzug ins Achtelfinale

Wellenreiter Leon Glatzer hat bei der olympischen Premiere im Surfen den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 24-Jährige mit Wurzeln in Kassel belegte vor dem Strand von Tsurigasaki am ersten Wettkampftag in seinem Heat den dritten Rang und muss somit in der Ausscheidungsrunde am Sonntag (ab 6.40 Uhr MESZ) um den Einzug in die dritte Runde kämpfen.