Olympia 2021: Tennis-Olympiasieger Murray verzichtet auf Einzel in Tokio

Der 34 Jahre alte Schotte, der sowohl 2012 in London als auch 2016 in Rio triumphiert hatte, zog seine Teilnahme in der Einzel-Konkurrenz in Tokio wegen einer Zerrung im Oberschenkel zurück. Das gab die britische Delegation am Sonntag kurz vor Murrays Erstrundenmatch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime bekannt.