Olympia 2021: Usain-Bolt-Erbe Bromell schwächelt im 100-m-Vorlauf

Der 26 Jahre alte Topfavorit, der bereits als Nachfolger von Sprint-Superstar Usain Bolt gehandelt wird, kam in seinem Vorlauf in 10,05 Sekunden auf Rang vier und erreichte nur über die Zeit die nächste Runde am Sonntag (12.10 Uhr MESZ). (BERICHT: Bolt-Erbe? US-Star mit trauriger Geschichte)