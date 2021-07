Olympia 2021: Wer holt die erste deutsche Medaille in Tokio?

In einem Weltklasse-Starterfeld um Tour-Sieger Tadej Pogacar gehört der ausgeruhte Schachmann in der drohenden Hitzeschlacht über 234 km deshalb zu den Favoriten. „Max wird mit einer ausgezeichneten Form in Tokio am Start stehen. Er hat die Olympischen Spiele in den Fokus seiner Vorbereitungen gerückt, dementsprechend wird die Mannschaft auch eingestellt werden“, sagte Sportdirektor Patrick Moster.