Olympia: Alexander Zverev nicht für das Mixed gemeldet

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (24) muss sich bei den Olympischen Spielen in Tokio mit zwei Medaillenchancen begnügen. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) gab am Montag bekannt, dass er für den Mixed-Wettbewerb die Duos Laura Siegemund/Kevin Krawietz (Metzingen/Coburg) und Anna-Lena Friedsam/Tim Pütz (Neuwied/Frankfurt) gemeldet hat. Ob es die beiden Paarungen tatsächlich in das 16-er Feld schaffen, entscheidet sich mit Meldeschluss am Dienstag.