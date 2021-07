Olympia: Boxer Ammar Riad Abduljabbar verpasst Halbfinale und Medaille

Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar hat beim olympischen Box-Turnier in Tokio den Einzug ins Halbfinale und damit eine Medaille verpasst. Der 25-Jährige (Hamburg) verlor am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen den topgesetzten Weltmeister Muslim Gadschimagomedow (ROC) klar mit 0:5 nach Punkten.