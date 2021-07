Olympia: Deutsche Handballer in Tokio unter Druck

Die deutschen Handballer stehen vor ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien unter Zugzwang - und nehmen den Druck an. „Es weiß jeder, dass wir das Spiel nach der Niederlage gegen Spanien unbedingt gewinnen müssen. Damit müssen wir klarkommen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag nach dem Training mit Blick auf die Partie am Montag (4.00 Uhr).