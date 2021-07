Olympia: IOC-Session nimmt Skimountaineering 2026 ins Programm auf

Skimountaineering ist vor allem in Italien eine boomende Sportart. In verschneitem Gelände muss dabei eine Strecke mit Aufstiegen und Abfahrten bewältigt werden, der Höhenunterschied kann bis zu 1900 m betragen. In einigen Wettbewerben gehören unter anderem Eispickel, Klettergurte, Seile und Steigeisen zur Ausrüstung. Im Januar 2020 war das Skibergsteigen Teil des Programms der Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne.