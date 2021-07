Olympia, Radsport: Van der Breggen beim Zeitfahr-Training vom Rad geholt

Am Sonntag hatte van der Breggens Landsfrau Annemiek van Vleuten im Straßenrennen der Frauen ihren vermeintlichen Olympiasieg bejubelt, Anna Kiesenhofer aus Österreich war aber bereits mehr als eine Minute vor ihr im Ziel. Am Montag stürzte Top-Favorit Mathieu van der Poel im Mountainbike-Rennen, weil er einen Sprung falsch eingeschätzt hatte. Am selben Tag zog sich BMX-Fahrer Niek Kimmann beim Training eine Knieverletzung zu, nachdem er mit einem Offiziellen zusammengestoßen war, der plötzlich die Strecke überqueren wollte.