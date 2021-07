Olympia: Thomas Bach lobt olympischen Spirit von Simone Biles

Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hatte nach Biles' Rückzug aus dem Teamwettbewerb am Dienstag noch in der Halle mit dem Superstar gesprochen. "Wir sind bei ihr und wünschen Simone alles Gute", sagte Bach am Freitag: "Ich bewundere sie dafür, wie sie mit der Situation umgeht."