Tischtennis-Star Boll fit für Olympia: "Ich bin bereit"

Tischtennis-Europameister Timo Boll hat nach überstandener Hüftverletzung grünes Licht für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gegeben. "Im Trainingslager in Düsseldorf gab es für mich einen kleinen Schreckmoment, aber ich fühle mich gut und bereit für die Olympischen Spiele", schrieb der 40-Jährige am Sonntag auf seiner Facebook-Seite.