UN-Generalsekretär Guterres fordert Einhaltung der Olympischen Waffenruhe

New York (SID) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat an alle Konfliktparteien weltweit appelliert, die traditionelle Olympische Waffenruhe einzuhalten. "In wenigen Tagen werden Sportler aus aller Welt zu den Olympischen und Paralympischen Spielen zusammenkommen. Sie mussten enorme Hindernisse überwinden, um mitten in der Pandemie teilzunehmen", sagte der Portugiese in New York.