US-Basketballer schlagen Weltmeister Spanien

„Unser Tempo war offensiv besser“, sagte Popovich: „Wir wollen auf beiden Seiten des Platzes besser werden und lernen, miteinander zu spielen. Denn diese Jungs haben noch nie zusammengespielt. Und ich denke, dass wir in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg sind.“ Die USA wollen in Tokio die vierte Goldmedaille in Serie gewinnen.