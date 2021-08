Frank Stäbler verliert im Viertelfinale - hat aber Bronze noch im Visier

Für den dreimaligen Ringer-Weltmeister Frank Stäbler (Musberg) ist der Traum vom Olympiasieg geplatzt. Der Greco-Spezialist unterlag am Dienstag im Viertelfinale in der Klasse bis 67 kg gegen Mohammadreza Geraei. Da der Iraner anschließend sein Halbfinale gegen den Georgier Ramaz Zoidze gewann, kann Stäbler am Mittwoch über die Hoffnungsrunde aber noch in den Kampf um Bronze gegen Zoidze einziehen. Dazu braucht er einen Sieg gegen den Kolumbianer Julian Stiven Horta Acevedo.