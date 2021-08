Olympia 2021: Japanischer Bürgermeister beißt in Goldmedaille und kassiert Shitstorm

Wie bei zahlreichen Internet-Nutzern in Japan stieß Kawamuras Verhalten auch beim nahe Nagoya beheimateten Automobilhersteller und Olympia-Sponsor Toyota auf Kritik. “Das war unwürdig und zeugt von einem Mangel an Respekt gegenüber der Athletin und ihren langen Anstrengungen”, schrieb der Konzern in einer Mitteilung: “Wir hoffen wirklich, dass der Bürgermeister sich wieder einem Anführer angemessen benehmen wird.”