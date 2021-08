Olympia 2021: Norwegen besiegt Frankreich und setzt Deutschland unter Druck

Rekordweltmeister Frankreich (8:2 Punkte) hatte bereits vor der Partie als Sieger der Gruppe A festgestanden und trifft in der Runde der letzten Acht auf Bahrain. Der Außenseiter verlor sein letztes Vorrundenspiel gegen Ägypten zwar mit 20:30 (7:15), durch den knappen 31:30 (16:14) der Japaner am letzten Spieltag gegen Portugal rutschte das Team bei seiner ersten Olympia-Teilnahme aber völlig überraschend als Vierter der Gruppe B in die K.o.-Phase.