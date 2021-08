Olympia 2021: Sifan Hassan stürzt - und siegt dennoch!

Ihre erste Chance hat die 28-Jährige am Montag (14.40 Uhr MESZ) im Finale über 5000 m, am Freitag steht das Finale über 1500 m an, ehe es am Samstag über 10.000 m um den Titel geht - der Disziplin, auf die sich die deutsche Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen in Tokio konzentriert. Bei der WM 2019 in Doha hatte Hassan über 1500 und 10.000 m gesiegt.