Olympia 2021: Simone Biles trauert um gestorbene Tante

“Letztlich wissen die Leute überhaupt nicht, was wir durchmachen. Vor zwei Tagen wachte ich auf und erfuhr, dass meine Tante unerwartet gestorben ist. Dass ich in der Zeit hier bei den Olympischen Spielen bin, macht die Sache nicht einfacher”, sagte die 24-Jährige in einer Medienrunde mit amerikanischen Reportern.