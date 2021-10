Bob-Testfahrten in Peking: Positives Resümee und Warnung

Bundestrainer Rene Spies hat nach der dreiwöchigen Testphase der deutschen Bob-Pilotinnen und -Piloten auf der Olympia-Bahn in Peking ein positives Resümee gezogen. "Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden", sagte Spies bei einem virtuellen Medientermin am Donnerstag, hütete sich aber zugleich davor, die deutschen Siege in den Testwettbewerben überzubewerten: "Wir sind gewarnt. Wir werden mit keinem Hauch von Arroganz zu Olympia reisen."