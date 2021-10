Felix Neureuther: Olympia entwickelt sich in die falsche Richtung

„Ich verdanke dieser Bewegung sehr viel, aber die Entwicklung, die sie in den vergangenen 25 Jahren genommen hat, geht in die falsche Richtung“, sagte der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer im Interview mit dem SID. Peking 2022 hält er für die „Fortsetzung“ der umstrittenen Winterspiele in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 - in vielerlei Hinsicht. Seine Erkenntnis: „Die Vergaberichtlinien sind nicht mehr zeitgemäß.“