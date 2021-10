Olympia: Peking erwartet rund 2000 Ausländer zu Testveranstaltungen

Die Organisatoren der Winterspiele in Peking erwarten „mehr als 2000 ausländische Athleten, Mannschaftsoffizielle, internationale technische Offizielle und Fachleute für Zeitmessung und Auswertung“ zu Testveranstaltungen und Trainings an den olympischen Wettkampfstätten. Dies teilte das Organisationskomitee am Montag mit.