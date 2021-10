Olympiateilnehmerinnen initiieren „Ruderwald“

Carlotta Nwajide ruderte in Tokio, Ronja Fini Sturm war bereits in Rio am Start - und auch abseits der Olympischen Spiele führt sie ihr Sport rund um die Welt. Grund genug für die Nationalmannschaftsathletinnen des Deutschen Ruderverbands (DRV), sich in der Klimakrise zu engagieren. Mit Unterstützung der Initiative Sports for Future riefen sie das Projekt „Ruderwald“ ins Leben.