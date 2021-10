Tokio-Analyse: „Grundlegende Veränderungen“ im Leistungssport gefordert

In Tokio hatte Deutschland im Medaillenspiegel mit zehnmal Gold, elfmal Silber und 16-mal Bronze (37 Medaillen insgesamt) den neunten Rang belegt. 1992 in Barcelona wurden noch 82 Medaillen errungen (33/21/28), seitdem war die Ausbeute insgesamt rückläufig. Gegenüber Rio 2016 holten die deutschen Sportler in Tokio sechs Goldmedaillen weniger.