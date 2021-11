Aufruhr bei den Rodlern: Quarantäne-Chaos um Geisenberger und Co.

Nach einer irrtümlich für Natalie Geisenberger und weitere Teammitglieder angeordneten Quarantäne von einer Woche in einem Hotel in der Nähe der Olympia-Bahn und einem folgenden Hilferuf der viermaligen Olympiasiegerin an den Rodel-Weltverband FIL durfte sie am Donnerstag erstmals im Freien trainieren.