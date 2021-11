Deutsche Segler wahren Medaillenchancen - Kohlhoff/Stuhlemmer stecken Kenterung weg

In ihren beiden Nachholrennen (3. und 4.) rückten die Bronzemedaillengewinner von Rio 2016, Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin/Kiel), als Fünfte wieder in Schlagdistanz zu Edelmetall. „Der Speed ist wieder da, und wir sind wieder am Start“, stellten sie zufrieden fest. Die neuseeländischen Titelverteidiger Peter Burling/Blair Tuke liegen nur noch zwei Punkte voraus. Die Kielerin Svenja Weger (8./12.) verbesserte sich im Laser Radial auf den 13. Platz.