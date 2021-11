DOSB-Präsidentschaftskandidat Weikert will auf Athleten zugehen

Am Sonntag stellen sich Weikert, Bokel und Mayer den Mitgliedsorganisationen des DOSB in Düsseldorf vor. Am 4. Dezember erfolgt die Wahl bei der Mitgliederversammlung in Weimar, Weikert gilt als Favorit - 14 Spitzenverbände haben sich bereits für ihn ausgesprochen. „Die Antwort liegt auf dem Platz“, sagte er dazu.