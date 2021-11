DOSB: Verbändegruppen fordern weitere Aufklärung nach Brief-Affäre

Weiss sagte, er sei "entsetzt" über die Vorgänge, die in dieser Woche durch eine Mail des früheren Vorstandsmitglieds Karin Fehres bekannt geworden waren. "Wir alle sind noch davon gezeichnet", ergänzte Ammon. Bis zur Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar, wo ein Nachfolger für Hörmann gewählt wird, wollen die Verbändegruppen herausfinden, "wie sich alles ergeben hat".