Eishockey: DEB nimmt nur geimpfte Spieler mit nach Peking

Wie viele Olympia-Kandidaten - und wer - diese Voraussetzung nicht erfüllen, wollte der Verband mit Verweis auf den Datenschutz nicht sagen. Söderholm sichtet bei den Spielen in Krefeld am Donnerstag (19.45 Uhr) gegen Russland, am Samstag (14.30 Uhr) gegen die Schweiz und am Sonntag (14.30 Uhr/alle MagentaSport) gegen die Slowakei Spieler für die letzten freien Plätze im Aufgebot für Peking. Das Olympia-Playbook schreibt vor, dass ungeimpfte Sportler nach ihrer Ankunft in China für 21 Tage in Isolation müssen.