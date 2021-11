DOSB: Hörmann zu Nachfolge: "Ein knappes Wahlergebnis wäre das Schlechteste"

Hörmann legt sein Amt nieder, nachdem durch einen anonymen Brief Zweifel an seiner Führung aufgekommen waren. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar steht die Neuwahl an. "Es wäre wichtig, eine Person zu finden, die möglichst neutral und völlig frei von eigenen Interessen agieren kann", sagte Hörmann.