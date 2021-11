Olympia-Quali: Eishockey-Frauen wollen aus Fehlern lernen

Verteidigerin Ivonne Rothemund ergänzte: "Ziel ist es, die Sachen besser zu machen, die nicht so gut waren, als Mannschaft wieder zusammenzukommen und alles in das Spiel reinzulegen, damit wir am Ende als Sieger auf der Tafel stehen. Wir müssen auf jeden Fall mutig sein." Nur die Gruppensiegerinnen qualifizieren sich für Olympia. Letzter Gegner am Sonntag (12.00 Uhr) ist Dänemark.