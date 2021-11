Rentner Bolt: Hätte in Tokio Gold gewinnen können

Sprint-Rentner Usain Bolt hält offenbar nicht viel von seinen Erben um Olympiasieger Lamont Jacobs. Der Jamaikaner hätte in Tokio über 100 m sein viertes Olympia-Gold in Serie gewinnen können, sagte der Jamaikaner der Nachrichtenagentur AFP in Dubai. "Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen", sagte Bolt, den die Siegerzeit von 9,80 Sekunden nicht beeindruckte: "Es war also schwer zuzusehen."