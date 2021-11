Segler Kohlhoff/Stuhlemmer starten überzeugend - Wanser/Winkel für Auftaktrennen disqualifiziert

Wie das German Sailing Team (GST) am Nachmittag mitteilte, war Winkels Trapezweste beim Wiegen 200 Gramm zu schwer, sie werden damit vorerst als Letzte geführt. "Wir halten diese Jury-Entscheidung für zu hart, daher werden wir kämpfen und sehen, was zu erreichen ist", hieß es in einem Statement des GST in den Sozialen Medien.