"Sehr skeptisch": DOSB-Präsidentschaftskandidat Mayer gegen deutsche Olympia-Bewerbung 2036

Mayer, Tischtennis-Weltverbandschef Weikert und Präsidentin Claudia Bokel vom Deutschen Fechter-Bund (DFeB) sind die drei Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann. Die Wahl erfolgt am 4. Dezember bei der Mitgliederversammlung in Weimar. Am kommenden Sonntag stellen sich die drei Kandidaten den DOSB-Mitgliedsorganisationen in Düsseldorf vor.