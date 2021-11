Skirennläufer Ferstl kritisiert Olympia-Vergabe an Peking

Skirennläufer Josef Ferstl hat die Vergabe der Olympischen Spiele (4. bis 20. Februar 2022) nach Peking kritisiert. „Schlussendlich muss man festhalten, dass die Olympischen Winterspiele in einem Land stattfinden, in dem Wintersport nicht großgeschrieben wird bzw. nicht populär ist. Man muss sich schon die Frage stellen, ob es in die richtige Richtung geht“, sagte der Kitzbühel-Sieger von 2019 bei SPORT1.