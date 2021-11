Snowboard: Verletzter Fischer droht Olympia-Aus

Wie der Verband Snowboard Germany mitteilte, wird Fischer frühestens in zwölf Wochen wieder auf dem Brett stehen. Die Spiele in China finden vom 4. bis 20. Februar statt. „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Wie viele Rennen ich diese Saison noch bestreiten kann, wird man sehen“, sagte Fischer.