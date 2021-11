Winterspiele: IGB kritisiert China scharf und stellt Forderungen

Als größte Unterdrückungsmaßnahmen der Kommunistischen Partei Chinas sieht die IGB die "Repressionen und Inhaftierungen" in der Sonderverwaltungszone Hongkong, die Einschüchterung der LGBT+ Community, die "Verstöße gegen grundlegend Rechte bei der Arbeit, in Lieferketten und in der Gesellschaft", die Unterdrückung und Ausbeutung von ethnischen Minderheiten sowie die Verbreitung von COVID-19. Dabei wirft die IGB den chinesischen Machthabern vor, systematisch Informationen vorzuenthalten, die den Ursprung des Virus erklären könnten. Das habe "viele Leben gekostet und die Welt unsicherer gemacht."