120 Stunden im TV, abgespecktes Team in Peking: ARD stellt Olympia-Programm vor

Erstmals präsentiert von zwei Moderatorinnen und mit einem abgespeckten Team vor Ort: Die ARD hat ihr Programm für die Olympischen Spiele in Peking vorgestellt, das vom 4. bis 20. Februar rund 120 Sendestunden im Ersten, 500 Stunden per Livestream und ein umfassendes Programm im Radio bieten soll. In den TV-Übertragungen wechselt sich der öffentlich-rechtliche Sender mit dem ZDF ab und überträgt täglich bis zu 16 Stunden live. Die Schlussfeier am 20. Februar wird in der ARD übertragen.