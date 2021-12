Biathlon-Weltmeister Schempp wünscht sich Winterspiele „an anderen Orten“

Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp kann sich mit dem Gedanken an Olympische Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) nach wie vor nicht anfreunden. „Ich würde mir schon wünschen, dass es an anderen Orten stattfindet“, sagte der vor knapp einem Jahr zurückgetretene Schempp im Gespräch mit Spox: „Dort, wo der Wintersport zu Hause ist, wo die Leute die Faszination für den Wintersport leben, wo es - abgesehen von Corona - volle Stadien gibt.“