Curling: Deutsches Mixed Double kassiert Niederlage

Das deutsche Mixed Double hat zum Auftakt des Curling-Qualifikationsturniers für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) eine Niederlage einstecken müssen. Die deutsche Auswahl verlor am Sonntagmittag im niederländischen Leeuwarden gegen Ungarn mit 2:8. Am Abend (19.30 Uhr) spielt Deutschland noch im zweiten Match gegen Dänemark.