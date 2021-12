Curling: Deutsches Mixed Double verpasst Olympia

Das deutsche Mixed Double hat die Teilnahme am Curling-Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst. Pia Lisa Schöll (Oberstdorf) und Klaudius Harsch (Rastatt) unterlagen in der Qualifikation im niederländischen Leeuwarden zum Abschluss mit 6:8 gegen Russland und schieden bereits in der Gruppenphase aus.