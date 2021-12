Eiskunstlauf: Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu bangt um Peking-Start

Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu muss offenbar um seinen Start in der Männer-Konkurrenz der Eiskunstläufer bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) bangen. Bei den nationalen Titelkämpfen in Saitama sagte der Japaner am Mittwoch sowohl eine Trainingseinheit als auch einen Medientermin ab.