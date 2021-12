Eisschnelllauf-Olympiasiegerin ter Mors verpasst Peking-Qualifikation

Die niederländische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jorien ter Mors hat die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) über die 1000 m verpasst. Ter Mors wurde bei der nationalen Olympia-Qualifikation in Heerenveen nur Fünfte. Sie hatte 2018 in Pyeongchang Gold über die 1000 m gewonnen.