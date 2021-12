Weikert will Rücker-Nachfolge innerhalb von „vier bis sechs Wochen“ klären

Am Dienstag wolle Weikert nach Frankfurt am Main in die DOSB-Zentrale fahren, um sich mit den Mitarbeitern dort auszutauschen, ehe am 16. Dezember die nächste Präsidiumssitzung folge. "Wir sind alle neu. Das ist dann ein Neuanfang. Das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr", so Weikert: "Ich habe schon einen Verband geleitet, andere arbeiten auch in Verbänden, aber natürlich kennen wir den Verband DOSB nicht. Wir haben aber zumindest drei Vorstandsmitglieder, die uns gut einarbeiten werden. Ich habe jetzt keine Angst, aber Respekt davor."