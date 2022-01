Athleten-Kritik an China: Borger rechnet mit Zurückhaltung

Beachvolleyballerin Borger hat sich auch gefragt, wie sie sich in dieser Situation verhalten würde. "Das ist natürlich enorm schwer, weil es einerseits einfach komplett um Sport geht. Und dann eben darüber nachzudenken, was sage ich und was sage ich nicht, ist anstrengend", äußerte die 33-Jährige: "Nichtsdestotrotz würde ich, wenn ich Wintersportlerin wäre, weder in die eine noch in die andere Richtung gehen. Ich würde weder kritisieren noch groß loben."